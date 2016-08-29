Кабмін урегулював питання додаткових закупівель ліків і виробів медпризначення

Відповідна постанова "Про внесення змін до постанови Кабміну від 8 жовтня 2015 року № 787 від 23 серпня 2016 р. № 560 опубліковано на Урядовому порталі.

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"Міністерство охорони здоров’я може за умови закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів, зазначеної у переліку, затвердженому цією постановою, з урахуванням обсягу невикористаних коштів на рахунках спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році, збільшувати кількість одиниць товару в межах 100 відсотків потреби", - йдеться у документі.