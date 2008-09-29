Харківські лікарі виходять на площу

Упродовж кількох днів медики просто неба вимірюватимуть людям тиск, рівень цукру в крові та надаватимуть безкоштовні консультації.

За підтримки міських чиновників у Харкові розпочинаються «Дні здоров’я». Не бути байдужими до себе лікарі закликають усіх харків’ян.

Хвороби серця, артеріальна гіпертензія (а по-простому підвищений тиск), надлишкова вага, цукровий діабет та шлункові захворювання – як і мешканці інших мегаполісів, харків’яни найчастіше потерпають саме від цих хвороб. І, на жаль, турбуватись про власне здоров’я починають лише тоді, коли вже лікар поставив сумний діагноз, а до цього більшість нічого не знає навіть про свій артеріальний тиск, каже Микола Яблучанський, завідувач кафедри внутрішніх хвороб Національного університету імені Василя Каразіна.

«Половина людей не знає, що в них підвищений артеріальний тиск. Випадково про це дізнаються, прийшовши до лікаря зовсім з іншого приводу. Це тиха епідемія. А цукровий діабет! Раптом людина дізнається, що в неї високий рівень цукру. А остеопороз! Людина дізнається про це, коли раптом виникають переломи. Це говорить про те, що треба пам’ятати і розуміти, що найважливіше – це здоров’я, на яке треба працювати і яке треба контролювати», – наголошує медик.

Якщо людина не йде до лікаря, то лікар має йти до людей. Можливо, саме така думка об’єднала медиків, які за підтримки міського Департаменту охорони здоров’я вирішили кілька днів попрацювати на площі.

Площа Конституції відсьогодні перетворюється на лікарський пункт, де у наметах-кабінетах лікарі розповідатимуть, як стежити за власним здоров’ям, і надаватимуть безкоштовні консультації усім охочим, каже координатор проекту «Дні здоров’я» Олена Башкатова.

«Це буде досить цікавий захід, де кожен зможе прийти і безкоштовно поміряти артеріальний тиск, безкоштовно поміряти рівень глюкози в крові. Ми думаємо, це буде цікаво і пізнавально для усіх нас», – вважає вона.

Втім, будь-які ініціативи лікарів – ніщо, якщо вони не мають підтримки згори. «Проблему здоров’я треба вирішувати на державному рівні», – стверджує Микола Яблучанський.

Він пригадує «чудову ідею, яку, на жаль, не реалізували»: лауреат Нобелівської премії Євген Чазов пропонував запровадити «паспорт здоров’я» для кожного громадянина України, куди б вносили щорічні вимірювання маси тіла, артеріального тиску, рівню цукру в крові і таке інше.

Але і сама людина, за словами Миколи Яблучанського, має про себе дбати. Адже відомо: коли ми здорові і випромінюємо світло, навколо – багато друзів. Тяжкі ж хвороби часто залишають людей самотніми.

radiosvoboda.org