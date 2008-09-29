Тернопільщина: 19 дітей потрапили до лікарні

На Тернопільщині у лікарнях з діагнозом “харчове отруєння” залишаються 19 вихованців дитсадка «Ромашка», що у м. Скалат, ще 5 дітей перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, протягом 27 вересня до інфекційних відділень Скалатської і Тернопільської лікарень із попереднім діагнозом «харчове отруєння» було шпиталізовано ще 2 дітей 2002 і 2003 років народження, які у місті Скалат відвідують дитячий садочок “Ромашка”.

Всього у цьому дошкільному закладі виховуються 153 дитини. Таким чином, станом на 7:00 28 вересня в лікувальних закладах залишаються 19 дітей, ще 5 – на амбулаторному лікуванні. Усі вони у стані легкої та середньої важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня до інфекційних відділень лікарень у містах Скалат, Підволочиськ і Тернопіль з попереднім діагнозом «харчове отруєння» було госпіталізовано 17 дітей 2002 і 2003 років народження, вихованців дитсадка «Ромашка», що у м. Скалат.