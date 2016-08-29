В Україні затверджено заходи щодо Конвенції ООН про права дитини

Відповідне розпорядження від 23 серпня 2016 року № 590-р опубліковано на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, цього року передбачено реалізацію 157 заходів, спрямованих на збереження здоров'я дитини, підвищення якості медичних послуг для дітей, оздоровлення та відпочинок, запобігання дитячій інвалідності, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії серед дітей та молоді, упорядкування системи обліку бездоглядних і безпритульних дітей тощо.

До виконання цих заходів планується залучати громадські організації.

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«2016 рік - це останній рік дії зазначеної програми», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Кабміну нагадали, що закон "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" - перший законодавчий акт, метою якого є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини.

Уряд щорічно затверджує заходи, спрямовані на виконання даної програми.