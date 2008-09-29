Вінницька облрада затвердила програму боротьби з алкоголізмом на 2008-2011 роки

Вінницька обласна рада затвердила програму профілактики впливу і протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, на реалізацію програми облрада вирішила виділити 33,074 млн. грн., з яких 26,074 млн. грн. виділяються з обласного бюджету, 7 млн. грн. - з державного бюджету. Кошти передбачається залучати: із облбюджету 2008 року – 0,114 млн. грн. , 8,68 млн. грн. - у 2009, 12,075 млн. грн. - у 2010 і 12,205 млн. грн. - у 2011 році. Фінансування програми з державного бюджету передбачає виділення по 3,5 млн. грн. у 2010 і 2011 роках.

Мета програми - створення цілісної системи діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і громадськості у сфері запобігання поширенню алкоголізму, формування у населення області, насамперед у молоді, пріоритету здорового, тверезого способу життя, зниження рівня споживання алкогольних напоїв.

Програма передбачає організацію ефективної превентивної роботи зі всебічного інформування, антиалкогольного виховання, освіти і консультування населення, а також створення системи лікувально-профілактичних установ і служб для надання особам, які зловживають алкоголем, своєчасної допомоги.

Програма також передбачає створення обласної та районних координаційних рад, а також місцевих (районних, міських, селищних і сільських) громадських рад з питань профілактики і протидії пияцтву й алкоголізму, на які покладають функції реалізації заходів програми, впровадження механізмів обмеження поширення і рекламування алкогольної продукції.

Населення Вінницької області становить близько 1,7 млн. осіб, з яких 53,4% проживають у сільській місцевості.