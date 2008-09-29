Аспірин може стати ліками від атеросклерозу

Аспірин – один з лікарських засобів у світі, що застосовуються найчастіше - внаслідок його "широкого профілю" - здатності зменшити біль, понизити температуру, запалення і згортання крові.

Експерти Американської спілки біохімії і молекулярної біології відзначають, що аспірин здатний запобігти атеросклерозу у лабораторних тварин. Використовуючи клітинну культуру і модель миші, учені з`ясували механізм дії препарату: результати показали, що активний ефір побічного продукту саліцилової кислоти сильно збільшує активність двох білків: параоксоназ 1 (PON1) і аполіпопротеїн A1 (ApoA1).

Як говорять лікарі, обидва ці білки – корисні компоненти комплексу HDL, або "хорошого холестерину", який допомагає захистити артерії і кровоносні судини від пошкодження. ApoA1 видаляє "поганий холестерин" з кровотоку, тоді як PON1 – антиокислювач, який блокує отруйні пероксиди ліпіду. Дослідники також зафіксували, що посилене вороблення PON1 супроводжувався підвищенням дії рецептора під назвою AHR - арилзаміщений рецептор вуглеводню, що дозволяє ефективно справитися з атеросклерозом. Медики підкреслюють, що корисні властивості аспірину виявляються при низьких його дозах.

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