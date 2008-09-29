Від нежиті – масаж і гірчиця

Ніс першим зустрічає інфекції, які літають в повітрі, за що і розплачується більше за інші органи: виділення і закладеність цих «вхідних воріт» ГРВІ — невід`ємна скарга майже кожного, хто застудився.

З самого початку, коли ви тільки відчуваєте перше нездужання, дуже важливо не дати собі перемерзнути. Якщо ви на вулиці і можливості потрапити додому в найближчі півгодини немає, можна зайти в магазин, випити чаю з лимоном і чимось солодким і продовжити шлях додому. Якщо ви відчуваєте нездужання на роботі, відпрошуйтеся і їдьте додому.

Прийшовши додому, відразу ж прийміть гарячу ножну ванну. Але не довше 5 хвилин, інакше можна отримати перегрів, а це додаткове навантаження на організм, що йому зараз ні до чого.

Паралельно з ножною ванною промийте ніс водою (краще всього — підсоленою: 0,5 ч.л. солі на стакан) — якщо вам в ніс з повітрям, яке ви вдихаєте, потрапили мікроби, то так ви їх змиєте. Щоб не втрачати дорогоцінні хвилини, доки приймаєте ванну, попросіть близьких приготувати вам чай з лимоном.

Вийшли з ванни — відразу в тепле ліжко. На підошви — гірчичники (на 30 хв.), зверху — шерстяні шкарпетки. Випийте чаю і попросіть організувати вам інгаляцію. Для цього добре використовувати інгалятори, які зараз вільно продаються в апетках. Якщо їх немає, заповніть невелику каструлю кип`ятком, додайте в нього дрібно нарізані половину сльозоточивої цибулини або дві головки часнику (вони містять летючі рослинні речовини — фітонциди, які вбивають або гальмують розмноження хвороботворних мікроорганізмів) і розмішайте їх. Накрийтесь рушником і дихайте парою, доки вона йтиме. Пара прогріє і знезаразить дихальні шляхи.

Якщо немає цибулі з часником, замість них можна використовувати 2 краплі будь-якого аромамасла (врахуйте, дітям ментолове аромамасло протипоказане). Після цього сховайтеся під пуховою ковдрою, грійтеся і пийте більше теплого. Якщо є апетит, обов`язково поїжте — це додасть сил. Більше лікувальних заходів на сьогодні не треба.

Не забудьте поміряти температуру — якщо вона підвищена, а з носа починає текти, його «закладає», ваш імунітет все-таки не витримав «нерівного бою» і почався риніт — запалення слизової оболонки носа. Тут вже треба підключати ліки.

Насамперед потрібно придбати судинозвужувальні краплі в ніс . Вони знімуть набряк слизової оболонки носа і допоможуть запобігти розповсюдженню інфекції в додаткові пазухи і середнє вухо.

Також допоможе прополіс: цей продукт бджільництва має противірусну активність. В аптеці можна придбати водний екстракт прополісу, але можна розвести прополіс водою і самому — щіпка порошку на 1 ч.л. теплої кип`яченої води. Закапуйте по 2—4 краплі в кожну ніздрю 5—6 разів щоденно в перших 3—4 дні, потім 3 рази на день, поки не вилікуєтеся. Його ж приймайте всередину по 1 чайній ложці 3 рази на день за 20 хвилин до їжі протягом 2—3 тижнів — він підтримає імунітет.

Якщо ваші зусилля протягом дня-двох безуспішні, викликайте лікаря. До вашої домашньої терапії він може додати серйозніше лікування .

Скільки нежиті не тривати, а коли-небудь (в середньому — через 7 днів) їй пора закінчуватися. Щоб не запустити хворобу, а долікувати її, можна використовувати методи народної медицини, наприклад зігрівання за допомогою прикладення до носа, перенісся мішечка з гарячою сіллю.

Тепло розширює судини, і до зони запалення починають активно прибувати «солдати імунітету» — лейкоцити і лімфоцити.

Спробувати ослабити закладеність можна і рефлекторно — за допомогою точкового масажу. Точки, на які ніс реагує ослабленням набряку, розташовані на переніссі, починаючи від рівня брів і вниз до середини носа і симетрично з двох сторін від перенісся. Натискати на них треба кінчиками вказівних пальців, протягом 1 хв., спочатку легко, а потім все сильніше.

segodnya.ua