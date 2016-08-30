Штаб Ахметова продовжує адресну допомогу в рамках програми "Ліки дітям"

Заявки на медпрепарати від батьків надходять на гарячу лінію Штабу. Всього за час дії програми діти отримали: 231 набір інсуліну; 340 наборів тест-смужок; 567 наборів протисудомних; 418 наборів протиастматичних препаратів.

Програма «Ліки дітям» була запущена в жовтні 2015 року. Мета – забезпечити дітей з Донбасу з важкими хронічними діагнозами спеціальними препаратами, які підходять виключно їм. Заявки приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу 0800 509 001.

Хто може отримати допомогу від Штабу Ахметова?

Всі діти віком від народження до 18 років, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, і діти-переселенці, які проживають на мирних територіях Донбасу.

Де видаються ліки?

Видача медикаментів відбувається в аптеках Артемівська, Краматорська та Маріуполя Донецької області. За дорученням тут же можуть отримати препарати найближчі родичі дитини (бабусі і дідусі, брати і сестри, тітки і дядька), яке проживає на підконтрольних територіях.

При яких захворюваннях виявляється допомога?

цукровий діабет

бронхіальна астма

епілепсія (будь-якої форми, а також її наслідки)

ДЦП (будь-якої форми)

гідроцефалія (з супутніми ускладненнями)

черепно-мозкові травми та їх наслідки

ураження центральної нервової системи

енцефаліти (і їх форми)

Як отримати ліки?

Зателефонувати на гарячу лінію Гуманітарного штабу (0800 509 001) і залишити заявку.

Відповісти на дзвінок співробітника Штабу, уточнити, які документи необхідно надати та в якій аптеці можна отримати ліки.

Отримати ліки в аптеці, пред'явивши необхідний пакет документів.

Який обсяг ліків належить дитині?

Кожна дитина отримує ліки на 3 місяці вперед.