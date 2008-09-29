Дві 15-річних дівчини скоїли спробу самогубства

27 вересня у Вінницькій області госпіталізовано двох 15-річних дівчини через спробу самогубства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМНС України у Вінницькій області.

"27 вересня здійснили спробу суїциду шляхом вживання таблеток «Амінозім» та «Цезам» дві 15-річні жительки міста Козятина", - сказано у повідомленні.

Нараз постраждалі перебувають у реанімаційному відділенні Козятинської центральної районної лікарні.

Правоохоронці поки що не володіють інформацією про причини такого вчинку дівчат.