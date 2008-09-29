Вінниччина: госпіталізовано двоє людей, які отруїлися сухими грибами
14:44, 29 вересня 2008Країна
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Їх стан задовільний
25 вересня у Вінницькій області госпіталізовано двоє чоловіків, які отруїлися сухими грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМНС України у Вінницькій області, в селі Лугів Чечельницького району, внаслідок вживання сухих грибів отруїлося 2 особи: 46-річний та 37-річний чоловіки. Обидва чоловіки були госпіталізовані в центральну районну лікарню.
Наразі стан потерпілих задовільний.
У прес-службі також повідомили, що загалом з початку року у Вінницькій області було виявлено 6 фактів отруєння грибами.
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