Фотовиставка ”Доторкнутися і побачити” їде до Чернівців

Яценюк на 600-річчя Чернівців привезе фотовиставку для незрячих.

Чернівці. 29 вересня. УНІАН. Благодійний Фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine 4 жовтня презентує в Чернівцях до 600-ліття міста виставку тактильних фото Юрія БІЛАКА "Доторкнутися і побачити" в рамках загальнонаціонального туру по Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, акція такого змісту відбувається вперше у Європі. А Чернівці стануть шостим містом, в якому експонуватиметься фотовиставка - після Києва, Львова, Донецька, Сімферополя та Одеси. Загалом по Україні виставку вже відвідало близько 17 000 людей.

Також на презентації буде представлено плакат із відбитками пальців відомих «голосів» тактильних фото. В кінці туру плакат буде виставлено на благодійному аукціоні, а виручені кошти підуть на придбання апарату для виготовлення тактильних відбитків.

4 жовтня виставку у кінотеатрі «Чернівці», зокрема, відкриватимуть Засновник Фонду Open Ukraine, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК та автор ідеї фоторобіт, француз українського походження Ю.БІЛАК.

Довідка УНІАН. "Доторкнутися і побачити" - 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна фотографія супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців – А.ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА, Фома з гурту «Мандри» та інші.

Офіційні заходи з нагоди 600-річчя Чернівців відбудуться 4-8 жовтня цього року.