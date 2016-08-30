82% українських дітей споживають солодкі газовані напої – дослідження

Такі дані дослідження, проведеного Асоціацією виробників мінеральних та питних вод та Асоціацією дієтологів України, були озвучені на прес-конференції в УНІАН.

За словами менеджера з досліджень міжнародної дослідницької компанії IPSOS Оксани Боголюбовою, в ході дослідження опитувалися діти.

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«94% дітей заявили, що вживають пакетовані соки, це найпоширеніший напій. 82% - солодку газовану воду, 74% - бутильовану воду. Щодо частоти споживання – досить часто споживають пакетовані воду 42% дітей, 29% дітей - солодку газовану воду, бутильовану воду – 54%. Ми запитували і виявили, що 67% батьків не заперечують, щоб їхні діти вживали пакетовані соки і самі купують їх. Солодку воду діти купують самі частіше, а воду ж не хочуть. Існує пряма залежність від споживання солодкої газованої води батьками та моделлю поведінки, яку приймають їхні діти. Дослідження виявило: якщо батьки п’ють вдома солодку газовану воду, то й діти більш схильні пити її. 96% дітей, батьки яких п’ють солодку газовану воду, також її вживають", - повідомила Боголюбова.

Президент Асоціації дієтологів України Олег Швець наголосив, що українські діти споживають багато нездорових харчів і напоїв.

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«Це ще одне важливе дослідження, результати якого змушують не лише замислитись, але й діяти. У родині та в навчальних закладах дітей та підлітків повинні постійно застерігати щодо небезпеки надмірної прихильності до солодких газованих напоїв, а також соків, нектарів, солодких молочних продуктів. Попередити дитяче ожиріння можна, наприклад, шляхом вибору на користь звичайної питної води замість солодких напоїв. Лікарям, дієтологам, вчителям і в першу чергу батькам слід робити усе можливе, аби діти вживали менше напоїв з цукром», - сказав Швець.