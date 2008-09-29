Кабмін передбачить у бюджеті 100 млн. грн. на протезування інвалідів

Уряд передбачить у державному бюджеті на 2009 рік 100 млн. грн. для забезпечення протезування інвалідів і 40 млн. грн. для будівництва житла для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час офіційної церемонії вшановування призерів паралімпійської збірної України та їхніх тренерів, що відбулася сьогодні в Києві.

«Ми всі беремо на себе зобов`язання: 100 млн. грн., щоб забезпечити 100% протезування, і 40 млн. грн. - на квартирну програму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, додаткові доходи бюджету-2009 у розмірі 100 млрд. грн. дозволять посилити всі бюджетні програми.

«Я думаю, що бюджет ми приймемо до нового року, й усе робитимемо», - підкреслила глава уряду.