В Україні понад 50% дорослих людей мають надмірну масу тіла - експерт

REUTERS

Як наголосив на прес-конференції президент Асоціації дієтологів України Олег Швець, в Україні понад 50% дорослих мають надмірну масу тіла, а щодо дітей таких даних немає.

Читайте такожВчені спростували концепцію "здорового ожиріння"

«Споживання цукру слід обов’язково обмежувати, особливо солодких напоїв. Найбільше цукру, як не дивно, у смузі. Щоб контролювати шлях солодкого в організм, треба пити більше води. Вода має бути номером один в раціоні людини», - закликав Швець.

Читайте такожФахівці назвали щоденну норму споживання цукру для дітей

За його словами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, щоденний рівень вживання цукру не має перевищувати 50 г на добу.

«В останні роки міжнародні організації, включаючи ВООЗ, наполягають на ще більшому обмеженні цукру на рівні менше 5% добової калорійності або 25 г на добу. Через перевищення норми споживання цукру можуть виникнути серйозні проблеми: дефіцит кальцію та вітаміну D, ожиріння, негативний вплив на шкіру, послаблення імунітету, а в майбутньому – цукровий діабет, серцево-судинні хвороби чи рак. Також це призводить до порушення енергетичного балансу – зайві калорії спричинюють до набору маси тіла. Якщо дитина чи дорослий їсть багато солодкого, то менше споживає корисної їжі – фруктів, овочів тощо. Це погіршує обмін речовин, збільшуючи ризик виникнення таких важких захворювань як діабет та рак. Тому ВООЗ рекомендує тим країнам, де низький рівень споживання цукру, не підвищувати його, іншим країнам – знизити його споживання (менше 50 г на день). Українці споживають 100 г цукру на день. Так як дитячий організм – значно вразливіший за організм дорослої людини, регулярне вживання солодких напоїв може завдати непоправної шкоди здоров’ю дитини», - наголосив дієтолог.