Україна отримала 2,5 млн доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ
Україна отримала 2,5 млн доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
За її словами, впродовж 5 днів вакцину буде доставлено до регіонів, далі місцева влада розподілить їх між лікарнями.
"Ця партія доставлена в Україну минулого тижня на запит МОЗ у рамках угоди з міжнародними організаціями щодо закупівлі ліків. ЮНІСЕФ вже придбав для України багато вакцин. До кінця вересня усі вакцини, замовлені у 2015 році, будуть стовідсотково доставлені у країну", - запевнила Супрун.
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Вона поінформувала, що дана вакцина ліцензована в Україні і має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я (тобто відповідає допустимим стандартам якості, безпеки та ефективності – УНІАН).
"Вакцина канадського походження, вироблена у Болгарії. Ми маємо на складах МОЗ. Готуємо наказ про розподілення регіонам. Постачання вакцин БЦЖ створить умови для реалізації повноцінної рутинної імунізації терміном на 6 місяців. У вересні ми будемо замовляти міжнародним організаціям вакцини на 2016 рік. Ми співпрацюватимемо з ООН та ЮНІСЕФ і у подальшому щодо закупівель вакцин та ліків", - сказала очільниця МОЗ.
Посилаючись на дані ВОЗ, Супрун заявила, що Україна має найнижчий рівень імунізації у Європі та один із найнижчих у світі.
"Досі не закрита кампанія проти поліомієліту, цього місяця було два випадки правця у дітей. Я звертаюсь до батьків та медиків не зволікати з вакцинацією. Україні критично важливо підняти рівень вакцинації до європейського рівня", - наголосила Супрун.
Як повідомляв УНІАН, Супрун раніше наголошувала, що в Україні цього року вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей. За її словами, у МОЗ підготували листи до президента і секретаря РНБО з вимогою провести засідання з питань імунопрофілактики як важливої складової політики національної безпеки.