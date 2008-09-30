На Вінниччині проживають 88 довгожителів

У Вінницькій області станом на 1 вересня нараховується 88 жителів, яким виповнилось 100 і більше років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької обласної державної адміністрації Віталій ДАВИДЕНКО.

За його словами, загалом в області зареєстровано 508,5 тис. пенсіонерів, що становить майже 30% від загальної кількості населення Вінниччини. При цьому, пенсіонерів похилого віку налічується 382,9 тис. осіб, з яких ветеранів, які прожили більш як 70 років, налічується 199,1 тис., більш як 80 років - 63,2 тисяч, більш як 90 років - 4,5 тисячі, та 88 осіб – це ті, які прожили 100 і більше років.

В.ДАВИДЕНКО повідомив, що згідно з Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги, у Вінницькій області налічується 184,2 тис. осіб зі статусом ветерана праці та 128,6 тис. – ветеранів війни.

Крім того, начальник Управління праці та соцзахисту населення сказав, що до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, який в Україні відзначається 1 жовтня, в області організовуються і будуть проведені зустрічі школярів з ветеранами, конкурси дитячих малюнків та вживатимуться заходи щодо надання допомоги ветеранам війни, їх удовам та трудівникам тилу. Він додав, що в усіх будинках–інтернатах та територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян до 1 жовтня будуть проведені дні відкритих дверей, святкові обіди, шефські концерти за участю аматорських колективів.