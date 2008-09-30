Якісний шоколад допоможе попередити інфаркт

Помірне споживання шоколаду знижує ризик серцевих захворювань. За даними фахівців Католицького університету італійської області Молізе і Міланського онкологічного інституту, що провели обстеження 20 тис. людей, якісний шоколад може захищати від інфаркту міокарда. Не слід, однак, зловживати цими ласощами: 6-7 грамів шоколаду в день складають ідеальну норму для того, щоб гарантувати захисний ефект проти запальних процесів і похідних від них серцево-судинних захворювань.

У крові тих, хто споживав шоколад у помірній кількості, виявлений понижений зміст протеїну "С", тобто запальні процеси в організмі значно приглушені. "Отримані дані ми розглядаємо як перший крок на довгому шляху профілактики не тільки кардіологічних, але і онкологічних хвороб", - заявила Джованна Де Гаетано, керівник проекту. Вона вважає, що доведеться, можливо, переглянути зміст всім відомої "середземноморської дієти" і викреслити шоколад із списку солодощів, шкідливих для здоров`я людини.

Хронічні запальні процеси загрожують небезпекою виникнення серцево-судинних захворювань - від інфаркту міокарда до інсульту, вважають лікарі, і закликають до періодичних перевірок вмісту протеїну "С" в крові.

ami-tass.ru