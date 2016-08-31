Спеціальний доповідач ООН вивчить становище переселенців в Україні

Про це повідомляє Центр новин ООН.

У ході дев'ятиденного візиту Бейяні зустрінеться з представниками уряду, громадянського суспільства та сім'ями переселенців. Спеціальний доповідач оцінить нинішнє становище вимушених переселенців в Україну і обговорить хід виконання рекомендацій щодо його поліпшення, які він надав за результатами свого попереднього візиту в 2014 році.

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«У ході майбутнього візиту я маю намір оцінити прогрес, досягнутий у справі захисту і надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також провести консультації щодо нинішніх проблем і можливостей», - сказав Бейяні.

Він нагадав про свій попередній візит в країну і про доповідь, підготовлену після його завершення.

«Я уважно стежу за становищем внутрішньо переміщених осіб в Україні, які, як і раніше, стикаються з труднощами в реалізації своїх прав, у тому числі на соціальну допомогу, свободу пересування, житло та працевлаштування», - підкреслив Бейяні.

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Представник ООН вважає, що проблеми переселенців, у разі, якщо у них немає можливості повернутися в рідні місця, варто вирішувати шляхом їх інтеграції в місцеві громади або переселення в інші райони.

За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних і Київської міськдержадміністрацій, станом на 29 серпня 2016 року в Україні враховано 1 705 363 переселенці або 1 381 914 сімей з Донбасу і Криму.