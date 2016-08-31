Уряд схвалив концепцію держпрограми відновлення миру в східних регіонах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду.

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш наголосив, що ключова мета цього документу - "акцентувати увагу на те, що громади зазнають внаслідок конфлікту".

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Метою програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України шляхом стимулювання соціально-економічного розвитку громад через здійснення заходів у напрямку відновлення інфраструктури, розвитку спроможності у сфері місцевого економічного планування, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зміцнення соціальної стійкості та ін.