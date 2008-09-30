Житомирщина: спалах вірусного гепатиту А в школі

У місті Коростень Житомирcької області впродовж 27-30 вересня із загальноосвітньої школи №13 до інфекційного відділення лікарні з діагнозом «вірусний гепатит А» госпіталізовано 26 учнів (1994 року народження) та їхня вчителька.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Управління МНС України в Житомирській області.

У ньому також зазначається, що загалом наразі госпіталізовано 27 осіб, стан здоров’я яких медики оцінюють як задовільний.

Загалом у згаданій школі навчається 270 учнів.

Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.