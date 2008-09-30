Скільки ж годин сну необхідно людині?

Насправді немає чітко зафіксованої кількості годин, необхідної нам для «нормального», здорового сну, так, як і не існує «нормального» розміру ноги. Більшості дорослих людей необхідно від 7 до 9 годин сну за ніч, іншим вдається обходитися 6 годинами. Можливий навіть «пересип»: проводячи надмірну кількість часу в ліжку, ви ризикуєте заробити іншу хворобу, таку як депресія або синдром хронічної втоми.

Дослідження, проведене в 2007 році в Британії, показало, що ті люди, у яких сон триває щодня приблизно одну й ту ж кількість годин (7 годин), живуть довше в порівнянні з тими, у кого тривалість сну постійно «скаче», міняючись то у більшу, то у меншу сторону. Виходить, що секрет ідеального сну – це знайти цикл, який підходить особисто вам (у скільки лягати, в скільки вставати) і обов`язково дотримуватися його.

Ви не повинні позбавляти себе необхідних годин відпочинку без зайвої необхідності: британські вчені довели, що ті люди, які позбавляють себе сну (залишаючи на нього всього 5 годин, а то і менше), піддаються ризику розвитку високого кров`яного тиску і серцево-судинних захворювань. Особливо це стосується жінок.

Крім того, нестача сну може привести до виникнення ожиріння, діабету, депресії, алкоголізму, а також стати причиною автомобільних аварій. У 2007 році ученими каліфорнійського університету було доведено, що позбавлення сну впливає на певні області мозку, які контролюють настрій людини і концентрацію. Саме тому люди, які сплять недостатньо, дуже дратівливі, надмірно емоційні і не можуть фокусувати свою увагу.

Визначити, чи є у вас проблеми зі сном, можна по тому, як ви почуваєтесь протягом дня. Якщо ви зазвичай встаєте бадьоро і відчуваєте, що за ніч відновили свої сили, значить, у вас здоровий сон. Якщо ви постійно прокидаєтеся з величезними зусиллями, не в настрої і не можете «зібратися з думками» і, більш того, перебуваєте в цьому стані протягом всього дня, це означає ваш сон далеко не здоровий. І при цьому не має ніякого значення, скільки годин ви провели в ліжку.

newsland.ru