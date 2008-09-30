Винуватець ”меламінового скандалу” - на межі банкрутства

У Китаї йде загальнонаціональна перевірка якості молочної продукції після "меламінового скандалу, що розгорівся в країні". Тестування пройшли 55 компаній, включаючи таких провідних виробників молочної продукції, як "Ілі" і "Менню".

З 18 вересня всі торгові підприємства зобов`язані надавати покупцям список фірм, молочна продукція яких не містить небезпечних для здоров`я людини хімікатів, а також забезпечувати всі види цих товарів особливим знаком якості. В цілому з полиць магазинів було вилучено понад 7 тис.тонн молочної продукції, що містить меламин.

В ході проведеної недавно правоохоронними органами спецоперації в місті Шицзячжуан провінції Хебей було затримано 22 людини, які були пов`язані з мережею виготовлення і продажу "меламінового" молока. Було конфісковано понад 222 кг цієї хімічної речовини, які проводилися в підпільних умовах, а потім продавалися виробникам молочної продукції для підвищення в ній змісту протеїнів.

Головний винуватець "меламінового скандалу" - компанія "Саньлу", опинилася на межі банкрутства після того, як власті закрили її виробничі лінії і вилучили з продажу неякісну продукцію. За повідомленнями, найближчим часом вона може бути поглинута пекінською корпорацією "Саньюань фуд". Загальнонаціональна перевірка виявила, що меламін міститься також в продукції ще 22 компаній.

За останніми даними міністерства охорони здоров`я КНР, в цілому від неякісної молочної продукції постраждали більше 53 тис. дітей, четверо немовлят померли.

ami-tass.ru