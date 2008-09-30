Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» провів соціологічне дослідження з проблеми туберкульозу

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» презентував результати комплексного дослідження проблеми туберкульозу в Донецькій області. Соціологічне дослідження проводилося в рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 роки» Київським Міжнародним інститутом соціології (КМІС) за підтримки Фонду.

Результати дослідження показали, що проблема туберкульозу є актуальною для населення Донецької області. При цьому виліковне захворювання «туберкульоз» сприймається як «діагноз-вирок», а жителі Донецької області мають помилкове уявлення про це захворювання: 34,4% респондентів уважають, що туберкульоз вилікувати не можна; 42,2% уважають, що туберкульоз не лікується, а заліковується.

Головний симптом туберкульозу - кашель - тільки для третини населення є приводом для хвилювань.

Нестача знань про шляхи зараження туберкульозом і ступінь ризику для кожного призводить до бажання суспільства дистанціюватися від хворих на туберкульоз: 65% респондентів уважають, що хворих на туберкульоз потрібно остерігатися, а 48% уважає, що їх потрібно взагалі ізолювати від суспільства.

Отримані під час соціологічного дослідження результати будуть використані в інформаційній кампанії, реалізованій Фондом у рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 роки» і спрямованої на підвищення поінформованості населення про проблему туберкульозу.

Доповідь про дослідження ви можете подивитися тут:

http://www.stoptb.in.ua/ru/resources/show/6

Про фонд:

Благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Благодійний фонд «Розвиток України» створює фундамент для успішного й стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження й розвиток української культури.

Напрямки діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Благодійного фонду «Розвиток України» - Рінат Ахметов.

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