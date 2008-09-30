Львівські аптекарі пікетували облраду

Сьогодні у Львові близько 200 підприємців-аптекарів з вимогою зупинити ліквідацію мережі комунальних аптек пікетували Львівську обласну раду, де у цей час відбувалося засідання сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, голова координаційної ради Громадського форуму Львова Олег МАЦЕХ, який був одним з ініціаторів протестної акції фармацевтів, заявив у ході пікетування, що «розроблена депутатами концепція реорганізації аптек є неправильною. Влада у такий спосіб намагається довести прибуткові комунальні аптеки до банкрутства в інтересах певного кола осіб, які пізніше зможуть їх приватизувати за безцінь. У цьому випадку без роботи можуть залишитися кілька сотень працівників комунальних аптечних закладів».

Фармацевти скандували заклики до депутатів не виносити питання концепції реорганізації аптек на порядок денний сесії облради.

Після того, як учасникам акції повідомили, що питання реорганізації комунальної аптечної мережі на розгляд депутатів сьогодні виноситися не буде,пікетувальники розійшлися.

Як повідомив журналістам О.МАЦЕХ, згідно з концепцією, яку розробили депутатські комісії облради, заплановано ліквідувати юридичний статус комунальних аптек області. Концепція передбачає, що 46 прибуткових аптек приєднають до державного комунального підприємства „Львівський обласний аптечний склад”, який перебуває на стадії банкрутства.