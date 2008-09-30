Тимошенко закликають зупинити будівництво на території Жовтневої лікарні

Депутат Київської міської ради V скликання, лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ закликає лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО зупинити житлове будівництво на території Жовтневої лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона нагадала, що під час кампанії з позачергових виборів мера Києва і кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, і мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяли, що будівництво на території лікарні буду зупинене. Однак, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, як тільки вибори закінчились, усі політики різко змінили свою точку зору і відмовились від своїх обіцянок припинити забудову. Як приклад вона зазначила, що на останній зустрічі з ініціативною групою киян, які виступають проти незаконної забудови, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що житловий будинок, який планують звести, дуже необхідний киянам, оскільки дозволить вирішити їхні житлові проблеми. Так само і лідери БЮТ не тільки не виконали свою обіцянку відновити вирубаний сад на території лікарні, але й досі не зупинили саме будівництво. “Кияни мають справу з організованою змовою проти них”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Кияни-активісти проти забудови звинувачують в незаконних діях депутата Верховної Ради від БЮТ Івана КУРОВСЬКОГО, оскільки саме він є директором компанії “Житло-буд”, яка намагається звести будинок на території Жовтневої лікарні. У зв’язку з цим О.БОГОМОЛЕЦЬ звертається до лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО із запитанням: “Чи потрібен Вам такий депутат?”. За її словами, “БЮТ обіцяв боротися за справедливість, то чому він цього не робить, кому можна вірити?” При цьому О.БОГОМОЛЕЦЬ нагадала, що Президент Віктор ЮЩЕНКО видав 4 доручення про зупинення будівництва, однак жодне з них не було виконане.

“Я звертаюсь особисто до Юлії Володимирівни: зупиніть цей процес. Згадайте Ваші обіцянки, тому що нові вибори обов’язково будуть”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заяви мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про незаконність будівництва і про те, що він його не допустить, наразі тривають підготовчі роботи до зведення житлового комплексу на території Жовтневої лікарні впритул до одного з її корпусів. В червні після сильних дощів стався зсув ґрунту в районі розпочатого будівництва, в результаті якого зливові потоки розмили стіну 4-го відділення лікарні.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО обіцяла відновити сад на території лікарні, де ведеться будівництво, для якого було зрізано багато дерев. Також перший віце-прем’єр-міністр О.ТУРЧИНОВ у розпал мерської виборчої кампанії повідомляв, що 28 березня ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Житло-буд" в односторонньому порядку прийняло рішення зупинити зведення житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А у Києві.

У свою чергу в цей же час Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зупинив зведення житлового будинку на території цієї лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями, підписавши відповідне розпорядження від 31 березня.

У квітні Шевченківський райсуд Києва визнав законним виділення «Житло-буду» землі площею 0,06 га на території лікарні рішенням Київради від 10 липня 2003 р.