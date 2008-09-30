ВР ухвалила законопроект щодо профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні проголосували 367 народних депутатів з 442 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів. До профілактичних заходів відноситься забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення роз`яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки із залученням засобів масової інформації та Інтернету; посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику; залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних і соціальних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу тощо. Лікувально-діагностичними заходами є забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекції населення, зокрема серед молоді та груп ризику; забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією; розширення доступу споживачів ін`єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм тощо.

Фінансування Програми у необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел. Орієнтовний обсяг фінансування становить: усього за Програмою - 3 651 847,7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 2 905 938,3 тис. грн., місцевих бюджетів - 267 336,4 тис. грн., інших джерел - 478 572,9 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту держбюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.