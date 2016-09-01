Україна має найнижчий рівень охоплення вакцинацією у Європі - ЮНІСЕФ

Міжнародні закупівлі дозволили зекономити Україні близько 790 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявила в.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун у ході брифінгу щодо забезпечення життєво-важливих лікарських засобів та вакцин в Україні.

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«Протягом нинішнього циклу закупівель МОЗ за допомогою трьох міжнародних організацій – ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents – придбало лікарських засобів та вакцин на загальну суму більше 2,2 млрд грн.», – сказала Супрун.

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Вона зазначила, що МОЗ планує продовжити закуповувати найважливіші лікарські засоби та вакцини через міжнародні організації.

"Це дозволить уникнути корупції під час тендерів та сприятиме розбудові спроможності Уряду реформувати власну систему закупівель, створити належні механізми визначення потреб", - вважає Супрун.

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За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованни Барберіс, наша країна має найнижчі показники охоплення вакцинацією серед усіх європейських країн.

"Постачання вакцин є критично важливим для відновлення програм рутинної імунізації та забезпечення захисту українських дітей від захворювань, яким можна запобігти. Для нас велика радість надати підтримку Уряду у розробці нормативно-правових документів для забезпечення оперативних та ефективних закупівель, у тому числі для реєстрації вакцин та лікарських засобів", – зазначила Барберіс.

Вона підкреслила, що система закупівель ЮНІСЕФ є абсолютно прозорою та відповідає міжнародним стандартам.

"Вона дозволяє забезпечити, що країни мають доступ до якісної продукції за найкращу ціну та запобігати дефіциту запасів, таким чином сприяючи збереженню життів. Враховуючи, що ЮНІСЕФ проводить закупівлі оптом та в умовах ринкової конкуренції, це дозволяє Дитячому фонду купувати лікарські засоби та вакцини за все нижчими цінами кожного року. ЮНІСЕФ жодним чином не використовує процес таких закупівель для отримання вигоди для себе. Більше того, для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів ЮНІСЕФ взяв на себе усі логістичні витрати, пов’язані із транспортуванням вакцин всередині України", - сказала Барберіс.