На Львівщині родина отруїлася кукурудзяними паличками

29 вересня, в Новояворівську центральну міську лікарню із симптомами сильного отруєння звернулася родина міста Новояворівська Яворівського району Львівщини.

Як повідомили УНІАН в Новояворівській лікарні, після обстеження спеціалістами чоловіка, жінки та їхньої чотирьохрічної доньки всім членам родини був поставлений діагноз «отруєння невідомою речовиною».

Пацієнти повідомили лікарям, що напередодні батьки придбали в магазині дитині упаковку «Паличок кукурудзяних з сюрпризом», які скуштували усі члени родини. Після вживання цього продукту, на обличчі батьків і дитини з’явилися яскраво-червоні плями, які зовні нагадують хімічні опіки шкіри; також з’явилися симптоми сильної інтоксикації організму, після чого потерпілі негайно звернулися у лікарню.

За інформацією медиків, зараз усі члени родини перебувають під наглядом лікарів, встановлюється вид та походження отруйної речовини, яка, за припущеннями, могла бути домішком до кукурудзяних паличок або ж потрапити до упаковки разом із «сюрпризом», який додається до паличок.

Даний випадок невідомого отруєння взято під контроль правоохоронними органами і працівниками Яворівської санепідемстанції.

Варто зазначити, що 19 березня 2007 року у Сумах під час обласної наради-семінару начальник Сумського обласного управління захисту прав споживачів Галина ПІДЛУБНА продемонструвала «Палички кукурудзяні з сюрпризом», в упаковці яких було виявлено вкладений виробником як «сюрприз» пластилін високої токсичності.