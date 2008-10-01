Стан госпіталізованих з гепатитом ”А” школярів - задовільний

Стан госпіталізованих з діагнозом "вірусний гепатит "А" школярів та вчительки школи у Коростені Житомирської області медики оцінюють як задовільний.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

В Управлінні МНС уточнили, що всього було через інфекційне захворювання на гепатит госпіталізовано 8 осіб. "Станом на 30-те вересня в інфекційне відділення ЦРЛ госпіталізовано 8 осіб: семеро учнів 9-го класу та їхній класний керівник", - підкреслили в прес-службі, зазначивши, що загалом у цьому класі навчаються 27 школярів, які в першу чергу будуть обстежені на наявність вірусу. (Раніше повідомлялося, що кількість школярів, госпіталізованих у Коростені з діагнозом "вірусний гепатит "А", зросла до 26 осіб).

"В цілому в школі навчаються 270 учнів. Коростенською районною СЕС у школі проводяться протиепідеміологічні заходи та на один тиждень припинено харчування. Для проведення заходів задіяні 5 фахівців районної СЕС", - повідомив УНІАН працівник прес-служби згаданого управління Сергій УЛАНОВ.