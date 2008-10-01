Фісташки зміцнюють серцеве здоров`я

Лікарі встановили, що завдяки механізму дії, здатному знизити холестерин в крові, фісташки є здоровим доповненням щоденного раціону для запобігання серцево-судинному ризику.

Протягом трьох тижнів учасники дослідження дотримувались дієти, 10% енергії якої займали фісташки, які містили 30% повних жирів і 8% насичених жирів. Використовуючи аналіз співвідношення двох жирних кислот як маркер для серцево-судинного запалення і рівень фермента, залученого в їх синтез, медики визначили, що горіхи позитивно впливають на роботу серця і захищають його від хвороб.

Згідно з висновкам кардіологів, фісташки знижували роботу ферменту SCD, важливого для метаболізму "поганого холестерину", мали ефект зменшення ліпідів, і на 9% скоротили вірогідність ішемічної хвороби серця. Відбулося зменшення рівня холестерину, в сім разів вище, ніж очікувалося. Позитивні властивості фісташок полягають в біологічно активних речовинах в їх складі, таких як фітостероли і волокно, і це позначається на серцевому здоров`ї залежно від дози споживання, відзначають учені Університета Пенн-Стейт і Дослідницького центру харчування людини USDA Beltsville (США).

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