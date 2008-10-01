Меламін виявлений в молочному чаї ”Ліптон”

Англо- голландський концерн "Юнільовер" вирішив сьогодні відкликати молочний чай марки "Ліптон", що продається в китайських спеціальних адміністративних районах Гонконг і Макао. У цій продукції були виявлені сліди небезпечної для здоров`я речовини меламін, передає місцеве радіо. Одночасно з цієї ж причини в "чорний список" потрапило сирне печиво "Рітц".

А напередодні з полиць місцевих магазинів зникли 11 видів шоколадних виробів, виготовлених пекінською філією британської кондитерської компаній "Кедбері". У їх зразках також виявлений шкідливий хімікат.

"Скандал меламіну" вибухнув в Китаї після того, як до лікарні почали потрапляти немовлята, які постраждали від годовування молочними сумішами марки "Саньлу". Пізніше з`ясувалося, що меламін містився в зразках продукції понад 20 інших підприємств, зокрема в сирому молоці, йогуртах, морозиві, сирі, молочних цукерках, що продаються зокрема за межами материкового Китаю.

У Гонконгу від вживання неякісного молока постраждали п`ятеро дітей, у яких були діагностовані камені в нирках, а в материковому Китаї число хворих вимірюється десятками тисяч.

ami-tass.ru