Кабмін призначив трьох заступників міністра охорони здоров’я

Відповідні розпорядження від 31 серпня опубліковані на Урядовому порталі.

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Водночас, як повідомляв УНІАН на посаді заступника міністра МОЗ залишається також і Роман Василишин, якого звинувачують у хабарництві. 23 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення про відсторонення Василишина від посади заступника міністра охорони здоров’я.

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"Апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Василишина Р.Й., – задовольнити; ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 липня 2016 року, якою задоволено клопотання прокуратури міста Києва та відсторонено від посади заступника міністра охорони здоров’я України, керівника апарату Василишина Р.Й. в межах строку, який не може становити більше 2-х місяців та перевищувати строк досудового розслідування – до 8 вересня 2016 року, – скасувати», - йдеться в документі. Також суд новою ухвалою відмовився задовольнити клопотання столичної прокуратури щодо відсторонення Василишина.