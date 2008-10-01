Алкоголь - табу для майбутніх мам

Американські вчені дослідили залежність між виникненням у дітей таких патологій як заяча губа, розщеплювання губи і піднебіння і вживанням алкоголю їх матерями в перший триместр вагітності.

Деякі дані про те, що вживання спиртних напоїв вагітною жінкою збільшує ризик народження дитини з даною патологією, відомі давно. Але систематизувати ці дані складно, оскільки в них були включені різноманітні напої в різних дозуваннях, і на різних термінах вагітності. Вчені National Institute of Environmental Health Sciences in Durham в Північній Кароліні, США, провели власне дослідження цієї залежності. Вони вивчили анкети 377 матерів дітей з порушеннями зрощення губів, 176 - з незрощенням піднебіння і 763 - здорових дітей. Матері відповідали на запитання про вживання алкоголю під час перших 3-х місяців вагітності.

Порівняно з матерями, які не вживали алкоголь, ті жінки, які випивали близько 5 напоїв хоч би один раз в 3 місяці, мали подвоєний ризик народження дитини з розщепленням губи або піднебіння. При вживанні такої кількості алкоголю 3 або більше разів, ризик збільшувався втричі.

Підводячи підсумки свого дослідження, учені зазначають, що ризик негативної дії на майбутню дитину вживання матір`ю алкоголю досить великий. Вони рекомендують вагітній жінці відмовитися від вживання будь-якого алкоголю під час вагітності, а особливо в перші 3 місяці, коли формуються всі органи плода.

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