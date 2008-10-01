ДО УВАГИ ЗМІ!

З 14 до 17 жовтня 2008 року у Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський пр-т, 15) відбудеться XVII Міжнародна виставка “ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я 2008”, організаторами якої виступатимуть компанії Прем`єр Експо (Україна), ITE Group Plc. (Великобританія), GІMA (Німеччина), ITE LLC Moscow (Росія).

Виставка “ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я” є найкращим в Україні та четвертим в Європі заходом міжнародного рівня. Виставка - дійсний член UFI (Союзу міжнародних виставок та ярмарків).

Головним завданням виставки є ознайомлення широкого кола професіоналів з сучасними технологіями та досягненнями в галузі медицини та фармацевтики.

Будучи місцем перетину фахівців різних медичних напрямків, виставка надає широкі можливості для їх прямого спілкування, обміну досвідом в частині застосування передових методик діагностики, лікування, профілактики захворювань, інформування практикуючих працівників охорони здоров’я про стан та напрямки розвитку медицини в Україні та за кордоном. Вона не лише віддзеркалює найновітніші досягнення та основні тенденції розвитку охорони здоров’я України, але й є таким собі барометром галузі, тому викликає зацікавлення як для фахівців-медиків, так і для високопосадовців держави.

Виставка є потужним інструментом залучення іноземних інвестицій до України - тут представлені найбільші світові бренди та вітчизняні виробники. Серед традиційних тематичних розділів - медика, фарма, фарм-обладнання, лабор, медицина катастроф, оптика, краса та здоров`я. За попередніми даними, площа виставки у 2008 році складатиме 10 000 м. кв., де будуть представлені більш ніж 370 компаній з 27 країн світу.

Співорганізатором XVII Міжнародної спеціалізованої виставки “ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я 2008” є Міністерство охорони здоров’я України; активну підтримку надає Президент України, Академія медичних наук України та Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, Київської міської державної Адміністрації.

В рамках виставки планується низка важливих заходів:

Всеукраїнська конференція “Український шлях до міжнародних стандартів. Стандартизація та сертифікація, виробництва і обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення” (Організатори ТОВ “Моріон” та ДП “Прем`єр Експо”);

Науково-практичний семінар “Актуальні питання сучасної рентгенодіагностики” (Організатор Центр рентгенівських технологій Асоціації рентгенологів України);

Слухання доповідей щодо перспектив розвитку законодавства України відносно продукції медичного призначення;

Презентації та майстер-класи по секціям.