На Вінниччині не продаватимуть алкоголь особам до 21 року

Вінницька обласна рада з 1 жовтня запровадила обмеження на здійснення торгівлі алкогольними напоями в області.

Про це УНІАН повідомив заступник голови облради Віктор ВІКАЛЮК.

За його словами, облрада дозволила здійснювати роздрібну торгівлю спиртними напоями з 11:00 до 23:00 у закладах громадського харчування і з 11:00 до 21:00 - в об`єктах торгівлі на території Вінницької області.

Облрада також заборонила продаж алкогольних напоїв у торговельних приміщеннях або закладах громадського харчування, в яких площа для обслуговування покупців менше 50 кв. м. і зобов`язала суб`єктів підприємницької діяльності, які одержують ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, надавати довідку про площу відповідного приміщення, що видається органами державної технічної інвентаризації.

Крім того, облрада заборонила продаж міцних спиртних напоїв особам, які не досягли 21 року і слабоалкогольних - особам, які не досягли 18 років, а також реалізацію алкогольних напоїв на території загальноосвітніх, дошкільних, лікувально-профілактичних установ і ВНЗ, включно з прилеглою до них територією у межах 200 метрів.

Вінницька облрада також дозволила органам місцевого самоврядування вводити обмеження на торгівлю алкогольними напоями в інших, визначених ними місцях (установи культури, гуртожитки, вокзали, культові споруди, місця масового перебування людей і місця підвищеної небезпеки тощо).

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна рада затвердила регіональну програму профілактики впливу і протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки.

Населення Вінницької області становить близько 1,7 млн. осіб, з яких 53,4% проживають у сільській місцевості.