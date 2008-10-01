Застосування ГМО потребує регулювання

Члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи провели зустріч з провідним світовим експертом в галузі біотехнологій доктором Вілом Гіддінсом. Під час зустрічі, організованої Посольством США в Україні, доктор Гіддінс розповів про досвід Сполучених Штатів та інших країн світу в сфері використання, регулювання і контролю генетично модифікованих організмів (ГМО).

Народний депутат Анатолій Толстоухов підкреслив, що «суспільство може отримати користь від використання біотехнологій, тільки якщо вони розроблятимуться і використовуватимуться з дотриманням принципів обережності при забезпеченні безпеки здоров’ю людей та оточуючого середовища». Члени комітету зійшлися на думці, що споживач має бути поінформований про наявність у продуктах ГМ-компонентів.

Учасники зустрічі висловилися за подальший розвиток співробітництва у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО.