Очільниця МОЗ представила своїх нових заступників

Як передає кореспондент УНІАН, в ході представлення Супрун підкреслила, що нова команда МОЗ не є політичною.

"Ми прагнемо, щоб уряд в Україні був створений з людей, людьми та для людей. Кабмін показав, що він підтримує команду МОЗ. Ми разом і до кінця. Реформи та зміни у соцсфері зможуть подолати внутрішнього ворога. Почнемо з того, що будемо довіряти один одному», - сказала Супрун.

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За її словами, команда МОЗ – «це фахівці, технократи, які будуть працювати по-новому. Нова команда - це професіонали, які працею та знанням довели, що зможуть реформувати медицину».

«Олександр Лінчевський - торакальний хірург, медичний директор ініціативи «Захист патріотів», призначений заступником з питань медицини та організації медичної допомоги в АТО. Оксана Сивак – консультант ВООЗ, лікар акушер-гінеколог Київської лікарні №1, координатор громадських медичних проектів в організації «Ініціатива Е+» - відповідатиме за напрямок громадського здоров’я та євроінтеграції. Павло Ковтонюк – спеціаліст ВООЗ з питань реформи охорони здоров'я, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА - заступник з напрямку реформ. Роман Ілик, з яким я працюю вже місяць, відповідатиме за фармацевтичний напрямок та за ліцензування медичних закладів", - сказала Супрун.

Водночас, як повідомляв УНІАН, на посаді заступника міністра МОЗ залишається також і Роман Василишин, якого звинувачують у хабарництві. 23 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення про відсторонення Василишина від посади заступника міністра охорони здоров’я.

Також суд новою ухвалою відмовився задовольнити клопотання столичної прокуратури щодо відсторонення Василишина.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Кабмін призначив трьох заступників міністра охорони здоров’я – Лінчевського, Ковтонюка та Сивак.