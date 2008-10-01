Грудне вигодовування – захист від раку молочної залози

Годування грудьми дитини протягом року знижує ризик раку молочної залози майже на 5%.

Материнське молоко не тільки захищає новонароджених від багатьох інфекцій і ожиріння та астми, але і може допомогти жінкам зберегти власне здоров`я. Вчені Всесвітнього фонду дослідження раку /WCRF/ довели, що годування грудьми знижує рівні пов`язаних з раком гормонів в організмі матері. В кінці процесу годування організм позбавляється від будь-яких клітин в грудях, які здатні пошкодити ДНК.

Медики радять давати малюкові тільки грудне молоко протягом перших шести місяців життя і продовжити годування до року. За їх словами, чим довше ви годуєте дитину грудьми, тим нижчим стає ризик пухлин молочної залози. Так, якщо протягом всього життя жінка дає грудне молоко двом або більшому числу дітей принаймні 6 місяців кожному, відповідно таким чином вона істотно зміцнює захист свого організму від небезпечної хвороби, не говорячи вже про інші вигоди годування.

Додаткова користь грудного вигодовування немовлят ймовірно полягає в зменшенні ризику раку яєчників і скороченні випадків серцевого нападу майже на чверть.

likar.info/news