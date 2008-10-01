В Херсонській області дві дитини отруїлися грибами
17:05, 01 жовтня 2008Країна
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За три останніх роки таких випадків - 102
В Каховці Херсонської області до районної лікарні госпіталізовані дві 11-річні дитини, які отруїлися грибами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, стан дітей - середньої тяжкості.
З початку сезону збирання грибів на Херсонщині від отруєння грибами вже постраждало 9 осіб, з яких одна померла.
У 2007 році дикорослими грибами отруїлися 53 людини, а за три останні роки - 102, із них двоє померло.
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