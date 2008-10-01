В Херсонській області дві дитини отруїлися грибами

В Каховці Херсонської області до районної лікарні госпіталізовані дві 11-річні дитини, які отруїлися грибами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, стан дітей - середньої тяжкості.

З початку сезону збирання грибів на Херсонщині від отруєння грибами вже постраждало 9 осіб, з яких одна померла.

У 2007 році дикорослими грибами отруїлися 53 людини, а за три останні роки - 102, із них двоє померло.