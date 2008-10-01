Українські медичні заклади отримали нове обладнання

В рамках офіційного візиту до України Короля Швеції Карла XVI Густава у приміщенні Міжнародного благодійного Фонду “Україна 3000” відбулася зустріч пані Катерини Ющенко та Королеви Швеції Сильвії з нагоди церемонії передачі медобладнання для українських медичних закладів. Про це УНІАН повідомили у ипрес-службі Міністерство охорони здоров`я.

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, який був присутній під час вручення від імені компанії “Elekta” сертифікату на обладнання для здійснення нейрохірургічних операцій на головному мозку, зазначив: “Для нас дуже важливо, що Королівство Швеція вкотре простягає руку допомоги, щоби спрямувати свою підтримку на майбутнє України – здоров’я підростаючого покоління. Галузь охорони здоров’я України і раніше отримувала допомогу від Королівства Швеція, зокрема на програми попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, лікування педіатричного СНІДу, допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їх родинам”.

Лише в минулому році нейрохірургічною службою Міністерства охорони здоров’я України 1372 маленьким українським пацієнтам здійснено операції на головному мозку. Це не тільки планові втручання та злоякісні пухлини, але й невідкладні стани та травми. На завершення пан Князевич сказав: “Як Міністр охорони здоров’я, як лікар, висловлюю сердечну подяку компанії “Elekta” за надану можливість не тільки найбільш ефективно використовувати накопичені знання та великий досвід, а ще й мати належні та безпечні умови праці, що відповідають сучасним вимогам”.