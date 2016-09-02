Питання забезпечення ліками дітей з орфанними хворобами залишається невирішеним

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що питання забезпечення медичними препаратами дітей, які страждають невиліковними рідкісними генетичними (орфанними) захворюваннями, залишається невирішеним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

Читайте такожШтаб Ахметова продовжує адресну допомогу в рамках програми "Ліки дітям"«Уповноваженим з прав людини протягом 2015-2016 років неодноразово ставилося перед Міністерством охорони здоров'я питання про необхідність своєчасного прийняття заходів та безперебійного та безкоштовного забезпечення дітей необхідними лікарськими засобами, як це передбачено законодавством. Але від МОЗ України надходять лише формальні відповіді, якы не містять конкретної інформації щодо вирішення зазначених питань», - наголошується в повідомленні.

Зокрема, як поінформували в омбудсмена, в липні 2016 року прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману було направлено лист з проханням доручити міністерству охорони здоров'я вжити заходів для забезпечення дітей, хворих рідкісними (орфанними) захворюваннями, необхідними медичними препаратами і проінформувати про прийняті рішення.

Читайте такожСупрун заявляє, що тендерна монополія у процесах закупівлі ліків подоланаРазом з тим на підставі інформації, наданої Міністерством охорони здоров'я на виконання доручення прем'єра, випливає, що і в 2016 році отримання доступної і якісної медичної допомоги знову під загрозою. Так, за даними МОЗ, станом на 1 вересня 2016 року «триває підготовка матеріалів для проведення процедур закупівель, які будуть здійснюватися із залученням спеціалізованих організацій», повідомили у омбудсмена.