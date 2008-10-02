Перед відвіданням Гвінейської Республіки варто зробити щеплення від жовтої лихоманки

МЗС рекомендує українцям, які мають намір відвідати Гвінейську Республіку, дотримуватись вимог щодо обов’язкового щеплення від жовтої лихоманки і мати при в’їзді на територію зазначеної країни відповідний сертифікат міжнародного зразка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України у Гвінейській Республіці, у центральному шпиталі м.Ндзерекоре (адміністративний центр регіону Лісова Гвінея) зареєстровано спалах захворювання на жовту лихоманку.

Станом на 29 вересня ц.р. відомо про 11 випадків захворювання на цю особливо небезпечну тропічну хворобу.

Посольство України в Гвінейській Республіці продовжує відслідковувати епідеміологічну ситуацію в країні перебування.