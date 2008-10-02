Що відбувається з мозком під час занять спортом?

Датські вчені спільно з голландськими колегами виявили, що під час посилених занять спортом мозок людини переключається на альтернативне джерело енергії, тобто замість глюкози він починає спалювати молочну кислоту, яка утворюється в м`язах під час фізичного навантаження.

Як відомо, універсальним джерелом енергії в організмі людини є глюкоза, головним споживачем якої є мозок. Тому позбавлення мозку глюкози приводить до непритомності.

Вчені провели експеримент і вимірювали вміст різних речовин в крові у добровольців під час інтенсивних фізичних вправ і виявили, що кров, яка виходить з голови, містить значно менше молочної кислоти, чим та, що входить.

Крім того, дослідження показали, що мозок не накопичує молочну кислоту, а використовує її як альтернативне джерело енергії. А оскільки фізичне навантаження призводить до значної витрати глюкози м`язами, то її рівень в крові падає. Саме тому, можливо, і відбувається перемикання мозку на споживання молочної кислоти.

korrespondent.net