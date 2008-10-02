Фонд «Україна 3000» надав обладнання для дітей з вадами слуху

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» і компанія «Проктер енд Гембл Україна» передали Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанню (ВОДТМО) комплект сучасного медичного обладнання для надання своєчасної допомоги дітям з вадами слуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», ВОДТМО отримало діагностичний аудіометр та імпедансний аудіометр з розширеним діапазоном частот. Надана апаратура дасть змогу забезпечити ранню діагностику та реабілітацію дітей із вадами слуху. Раніше аналогічне обладнання було передане в Республіканську дитячу клінічну лікарню Міністерства охорони здоров`я Криму та Чернігівську обласну дитячу лікарню.

Фонд «Україна 3000» і компанія «Проктер енд Гембл Україна» оголосили про старт спільного проекту допомоги дітям із вадами слуху 18 липня 2008 року. Проект передбачає передачу сучасного діагностичного та реабілітаційного обладнання чотирьом лікарням України. Загальна вартість обладнання становить 500 тисяч гривень.

Дана акція продовжує довготривалий благодійний проект Фонду «Україна 3000» і компанії «Проктер енд Гембл Україна» «Здорові діти України», що реалізується у рамках програми Фонду «Від лікарні до лікарні».

Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання є учасником програми «Від лікарні до лікарні». Протягом 2006-2007 років об’єднання отримало від Фонду благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, медикаментів, книжок та іграшок на загальну суму понад 211 500 гривень.