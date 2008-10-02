Двоє тібетців померли від рідкісної форми чуми

Двоє жителів східного Тибету померли від найбільш важкої, небезпечної і рідкісної форми чуми – легеневої. За інформацією адміністрації охорони здоров`я Гонконгу, жертвами інфекції стала подружня пара з району Лінжі, розташованого більш ніж за 200 км. на південний схід від Лхаси.

При легеневій чумі хворий зазвичай помирає впродовж 48 годин, лікування ефективне тільки тоді, якщо воно почате на самих ранніх етапах хвороби.

Симптоми захворювання з`явилися у подружжя 14 і 23 вересня, 35-річний чоловік помер 20 вересня, 38-річна дружина – п`ятьма днями пізніше. За життя діагноз поставлений не був, легеневу чуму виявило патологоанатомічне дослідження.

Місцеві органи охорони здоров`я негайно почали протиепідемічні заходи в селі, де жили хворі, нових випадків захворювання виявлено не було.

medportal.ru