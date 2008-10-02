З`ясували, як дожити до 100 років

Захиститися від будь-яких форм передчасної смерті не можна. Але скоротити шанси достроково померти можливо. Про це нагадують фахівці школи суспільної охорони здоров`я при знаменитому Гарвардському університеті (штат Массачусетс) в США.

Вони пропонують досить простій спосіб обдурити смерть і продовжити собі життя.

Експерти вивчили близько 9 тисяч випадків смерті впродовж 25 років і прийшли до висновку, що 55 % летальних результатів, в принципі, можна було б уникнути шляхом регулярного фізичного навантаження, відмови від куріння і контролю за вагою.

Ця методика стосується, зокрема, 44% смертей від раку і 72% смертей від серцево-судинних хвороб.

Секрет підходу полягає в комбінуванні методів запобігання передчасному відходу від життя.

Іншими словами, відмова від куріння дає один ефект. Якщо додати до нього щоденні 30-хвилинні прогулянки, шанси уникнути летальних захворювань збільшуються.

А якщо ще і правильно харчуватися, то перед людиною з`являється реальна перспектива дожити порівняно здоровою до глибокої старості.

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