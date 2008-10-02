Денний сон покращує пам`ять

Учені з Дюссельдорфского університету, провівши дослідження, прийшли до висновку, що для кращої працездатності і поліпшення пам`яті потрібно хоч би на декілька хвилин в день занурюватися в дрімоту.

Дослідники підкреслюють, що користь пам`яті приносить не сон, а сам процес засинання, під час якого свідомість програє наново події, що відбулися нещодавно.

Фахівці провели дослідження, під час якого групі студентів потрібно було запам`ятати певні слова із списку, а після цього провести годину за грою Солітер. Всіх учасників розділили на 2 групи: одній дозволили подрімати перед початком дослідження, іншій - ні.

В результаті виявилось, що ті студенти, які могли поспати декілька хвилин, пригадали значно більше слів із списку, ніж ті, які не спали. Учені пояснюють це тим, що в процесі засинання відбувається обробка інформації, і кращим за короткий сон є лише глибокий сон, який грає велику роль для декількох основних функцій.

На підтвердження даної теорії фахівці приводять таких великих людей, які любили подрімати у середині робочого дня, як Уїнстон Черчілль, Маргарет Тетчер, Альберт Ейнштейн і Джон Кенеді.

Не так давно американські учені встановили, що тривалість робочого дня - головний чинник, що впливає на час сну людини: чим більше людина приділяє роботі, тим менше часу їй потрібно на сон.

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