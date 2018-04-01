Україна переживає процеси старіння суспільства

За даними ООН, сьогодні кожному десятому жителю нашої планети за 60 років. А в Україні кожен п’ятий переступив 60 річний рубіж. Україна, як і інші європейські держави, переживає процеси старіння суспільства, коли пенсіонери переважають над працездатним населенням. Як прогнозують експерти Світового банку, у найближчі 15-20 років чисельність людей працездатного віку в Україні скоротиться на 16%. Які соціально-економічні реформи необхідно запровадити,щоб запобігти цим процесам?

Тягар для працездатного населення?

В Україні нараховується нині 14 мільйонів пенсіонерів, а це майже третина населення. Процеси старіння нації створюють тягар для працездатного населення і загрожують крахом пенсійної системи, зазначає Олена Макарова, заступник директора Інституту демографії. «Старіння населення більш значне у європейських країнах, там вища тривалість життя. У нас цей процес не є таким інтенсивним. Процес старіння пов’язаний з низькою народжуваністю. Подальший економічний розвиток може вплинути на зростання народжуваності, але не в такій мірі, щоб забезпечити повноцінне відтворення».

У західних областях люди живуть довше

У таких розвинених країнах як Швеція, Японія чи Швейцарія тривалість життя для чоловіків становить 74-76 років, а для жінок - 80-83. В Україні ж, за даними Держкомстату, чоловіки живуть у середньому 61-62 роки, а жінки – 72-73. Як зазначає Владислав Безруков, доктор медичних наук, директор Інституту геронтології, у західних областях люди живуть на рік-півтора довше, ніж у південних і східних регіонах. «Радіаційне та хімічне забруднення ефективно впливають і на генетику, і на стан найрізноманітніших органів та систем. Та ще й багато людей похилого віку сьогодні не можуть собі дозволити нормальне харчування».

Найголовніше для людини похилого віку

Повноцінне і збалансоване харчування, яке, як кажуть лікарі позитивно впливає на тривалість життя, не є вирішальним для киянки Катерини Михайлівни. Їй більше 70 років. Залишатися бадьорою і здоровою їй допомагає спілкування з дітьми та онуками. «Позитивні емоції і увага з боку близьких викликає радість, оптимізм та наснагу, - зазначає Катерина Михайлівна, - це чи не найголовніше для людини похилого віку. Танцюєш, співаєш з ними, радієш сонечку, квітам та будь-якому горобчику - просто забуваєш про свої роки». До того ж потрібно спілкуватись з молодшими нашими братами і не давати собі сумувати, переконана пенсіонерка.

Італія— країна людей похилого віку

Пенсіонери складають п’яту частину від загальної кількості населення Італії, тобто 20% мешканців Апеннін у віці понад 65 років. Для порівняння: молодих людей, які ще не досягли повноліття, налічується лише 17%.

Велике число літніх людей в Італії вважають гордістю нації. Найвища у Європі тривалість життя (для чоловіків 77, для жінок 83 роки) свідчить про ефективність національної системи соціального захисту пенсіонерів і охорони їхнього здоров’я. Та останнім часом цей позитивний фактор всерйоз ризикує стати тягарем і проблемою для держави. Ситуація виглядає песимістичною з огляду на те, що рівень народжуваності в країні дуже низький. За прогнозами, у наступні 20 років кількість працездатного населення зменшиться на 40%. Уже тепер порожні місця на ринку праці активно продовжують заповнювати іммігранти. На виплати пенсій та інших субсидій потрібно буде дедалі більше коштів. При цьому від уряду постійно вимагають збільшувати видатки з бюджету на підтримку освіти та соціального захисту молодого покоління.

Вихід із ситуації

Старіння нації - це міна уповільненої дії. Для України, де тривалість життя менша, ніж у країнах Західної Європи, ця проблема ще не настільки актуальна, за словами економіста Олександра Жолудя. Але за якесь десятиліття кожен платник податків буде змушений годувати все більшу кількість тих, хто ще і хто вже не працює. Вихід із ситуації економіст бачить такий. «Перше, що потрібно зробити, – збільшити пенсійний вік, що, відповідно, збільшує кількість працюючих і зменшує кількість пенсіонерів. І друге – полегшити міграцію населення у трудовому віці до України».

Необхідно покращувати умови праці для пенсіонерів і збільшити вік виходу на пенсію, вважає міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. «Моєму головному бухгалтеру, наприклад, уже за 60. Люди похилого віку повинні бути рівноправними членами суспільства. Вони повинні мати право самі вибирати — працювати чи не працювати. Для цього ми підвищуємо рівень пенсії і не обмежуємо в розмірі зарплати (встановлюємо рівні умови в отриманні зарплати)».

За прогнозами експертів Світового банку, через низьку народжуваність і невисоку тривалість життя до 2025 року населення України скоротиться на чверть, що є найбільшим скороченням чисельності населення в країнах Східної Європи і серед колишніх республік Радянського Союзу.

Наталка Коваленко, Надія Шерстюк

radiosvoboda.org