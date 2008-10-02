На Одещині головний лікар міської лікарні отримав 26 тис. грн. хабара

В Одеській області порушено кримінальну справу стосовно головного лікаря міської клінічної лікарні за отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисник вимагав та отримав 26 тис. грн. хабара від представника приватного підприємства за підписання акту введення в експлуатацію та пусконалагоджувальних робіт медичного обладнання.