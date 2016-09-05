Інспектори Єврокомісії оцінять систему державного контролю за тваринною продукцією

Про це УНІАН повідомили у Держпродспоживслужбі.

З 5 по 16 вересня 2016 року в Україні відбудеться аудит інспекторів Європейської Комісії щодо оцінки моніторингу залишків і забруднювачів у живих тваринах і продуктах тваринного походження, включаючи контроль ветеринарних лікарських засобів (ветеринарних препаратів).

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Зазначений захід передбачено програмою аудитів на 2016 рік Офісу з питань охорони здоров’я, аудиту та аналізу харчових продуктів Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG(SANTE)/2016-8897).

Метою верифікаційного візиту інспекторів є перевірка забезпечення належного рівня державного контролю за обігом та застосуванням ветеринарних препаратів суб’єктами господарювання, контролю їх залишків у продуктах тваринного походження, оцінка важелів держави щодо застосування санкцій до операторів ринку у разі виявлення порушення відповідних вимог.